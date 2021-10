Atalanta, frattura di radio e ulna per Djimsiti: un mese di stop (Di lunedì 11 ottobre 2021) BERGAMO - Un mese di stop per Berat Djimsiti , infortunatosi sabato scorso a Budapest mentre stava disputando una partita valida per le qualificazioni mondiali con la maglia dell' Albania . Come ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 11 ottobre 2021) BERGAMO - Undiper Berat, infortunatosi sabato scorso a Budapest mentre stava disputando una partita valida per le qualificazioni mondiali con la maglia dell' Albania . Come ...

