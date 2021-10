Amici 21, Maria De Filippi furiosa con gli allievi: ‘devi stare a casa tua’ (Di lunedì 11 ottobre 2021) Forse mai come in questa edizione numero 21 abbiamo visto una Maria De Filippi così furiosa con gli allievi della scuola di Amici. La conduttrice, nell’ultima pomeridiana andata in onda, è sbottata contro i ragazzi, rei di fare un po’ tutto quello che piace a loro. Ma come sarà mai sbottata la regina delle conduttrici televisive? LEGGI ANCHE: — Ve la ricordate la prima vincitrice di Amici? Ecco cosa fa oggi Giulia Ottonello dopo 18 anni dalla vittoria di Amici Maria De Filippi furiosa con i ragazzi della scuola di Amici 21: la conduttrice è sbottata durante lo spezzone andato in onda lunedì pomeriggio. Photo Credits: Red CommunicationsAmici 21: Maria De ... Leggi su funweek (Di lunedì 11 ottobre 2021) Forse mai come in questa edizione numero 21 abbiamo visto unaDecosìcon glidella scuola di. La conduttrice, nell’ultima pomeridiana andata in onda, è sbottata contro i ragazzi, rei di fare un po’ tutto quello che piace a loro. Ma come sarà mai sbottata la regina delle conduttrici televisive? LEGGI ANCHE: — Ve la ricordate la prima vincitrice di? Ecco cosa fa oggi Giulia Ottonello dopo 18 anni dalla vittoria diDecon i ragazzi della scuola di21: la conduttrice è sbottata durante lo spezzone andato in onda lunedì pomeriggio. Photo Credits: Red Communications21:De ...

