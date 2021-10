Traguardo raggiunto, vaccinato l'80,01% degli over 12 (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale sono 43.215.224, l'80,01% della popolazione over 12. È quanto emerge dal report del governo aggiornato a sabato sera. E' stato quindi raggiunto l'obiettivo dell'80% di vaccinati che era stato indicato dal commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo. Gli italiani con almeno una dose sono 45.724.019, pari all'84,66% degli over 12 mentre la terza dose è stata ricevuta da 292.462 persone. Complessivamente le somministrazioni sono 86.171.492. Leggi su agi (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale sono 43.215.224, l'80,01% della popolazione12. È quanto emerge dal report del gno aggiornato a sabato sera. E' stato quindil'obiettivo dell'80% di vaccinati che era stato indicato dal commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo. Gli italiani con almeno una dose sono 45.724.019, pari all'84,66%12 mentre la terza dose è stata ricevuta da 292.462 persone. Complessivamente le somministrazioni sono 86.171.492.

Traguardo raggiunto, vaccinato l'80,01% degli over 12 AGI - Agenzia Giornalistica Italia

