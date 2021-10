Sirigu | “Dobbiamo ripartire nel migliore dei modi Mancini? Avrebbe voluto la finale”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 10 ottobre 2021) Salvatore, portiere dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dall’inizio di Italia-Belgio per fare il punto della situazione in casa Azzurra. Di seguito le sue dichiarazioni: “Siamo contenti di aver fatto una striscia positiva molto lunga. Bisognaneldei. Cosa ci ha detto? Se fosse stato per il mistervincere mercoledì per giocarci laa San Siro. Così non è stato. Siamo rammaricati per come è successo non per la sconfitta di per sé che accettiamo. Abbiamo un percorso da fare. Dovremo essere bravi a costruire un percorso con altrettanti risultati importanti”. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.