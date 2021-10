Serie C, Messina: esonerato l'allenatore Sullo (Di domenica 10 ottobre 2021) Messina - Con una nota ufficiale apparsa sui propri canali social, il Messina , "visti i risultati sportivi delle ultime settimane e il crescente atteggiamento negativo della squadra, in seguito ad un ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 10 ottobre 2021)- Con una nota ufficiale apparsa sui propri canali social, il, "visti i risultati sportivi delle ultime settimane e il crescente atteggiamento negativo della squadra, in seguito ad un ...

Advertising

DiMarzio : #SerieC I È #Capuano il prescelto per la panchina del #Messina Dal nostro network, LacasadiC - SkySport : #SerieC, il #Messina esonera l'allenatore Sullo: pronto Eziolino #Capuano #SkySport - sportli26181512 : Serie C, Messina: esonerato l'allenatore Sullo: Sollevato dall'incarico il tecnico dopo il ko interno con il Monter… - BlunoteWeb : Serie C: Acr Messina, arriva l'esonero per Sullo - zazoomblog : Serie C il Messina esonera Sullo. In arrivo Capuano - #Serie #Messina #esonera #Sullo. -