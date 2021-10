Qualificazioni Mondiali: Osimhen segna e fa volare la Nigeria (Di domenica 10 ottobre 2021) LAGOS (Nigeria) - La Nigeria di Osimhen si riscatta e, dopo la sconfitta nello scorso turno, torna a vincere nel gruppo C della zona africana per le Qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. Contro la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 10 ottobre 2021) LAGOS () - Ladisi riscatta e, dopo la sconfitta nello scorso turno, torna a vincere nel gruppo C della zona africana per leal Mondiale 2022 in Qatar. Contro la ...

Advertising

DiMarzio : In attesa del #Belgio, testa alle qualificazioni mondiali: la #Svizzera cerca l'aggancio in testa. Il punto sul gir… - juventusfc : Saranno giornate intense per i bianconeri in Nazionale, fra qualificazioni ai Mondiali e gli impegni per le… - sportli26181512 : Qualificazioni Mondiali: Osimhen segna e fa volare la Nigeria: L'attaccante del Napoli è decisivo nel 2-0 alla Repu… - ValerioCanuzzi : I Campioni d'#Europa tornano al successo! Come ad #EURO2020, gli @Azzurri superano per 2-1 il #Belgio e si aggiudic… - Ilaria21344474 : Non vedo entusiasmo in questo terzo posto ?????? l’importante che è finita questa partita … temo le qualificazioni per… -