Proteste no Green pass, Forza Nuova: la rivolta non si ferma. Ecco chi sono i fermati (Di domenica 10 ottobre 2021) "Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che il Green pass non verrà ritirato definitivamente la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi". Così in un comunicato gli esponenti ...

