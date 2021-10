Palla in mezzo alle gambe: l'errore imperdonabile di Donnarumma (Di domenica 10 ottobre 2021) La prima da capitano con la maglia azzurra dell'ex portiere del Milan si chiude con una perfida beffa Leggi su ilgiornale (Di domenica 10 ottobre 2021) La prima da capitano con la maglia azzurra dell'ex portiere del Milan si chiude con una perfida beffa

75_franz6 : La palla gli picchia in mezzo alle gambe e non sente nemmeno dolore, avrà lasciato le palle a Mino... - peterpatti : #ItaliaBelgio Bonucci che si fa espellere contro la Spagna, Donnarumma che si fa passare la palla in mezzo alle ga… - maurosessantuno : #Donnarumma Gigio Gigio... Un portiere che non fa il passo quando si tuffa...stasera in #ItaliaBelgio una presa alt… - ShadowBikerRic1 : #Donnarumma palla in mezzo alle gambe il portiere più forte del mondo per gli espertoni ?? paperumma e il Balotelli… - ariamarelli : Era da un po' che Gigio non prendeva gol con la palla che gli passava in mezzo alle gambe infatti -

Palla in mezzo alle gambe: l'errore imperdonabile di Donnarumma il Giornale Palla in mezzo alle gambe: l'errore imperdonabile di Donnarumma Cala il sipario sulla Nations League e Gigio Donnarumma può tirare un sospiro di sollievo. Sul gol del Belgio il portiere dell'Italia viene infilato sotto le gambe dal centrocampista belga De Ketelaer ...

