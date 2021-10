Ostia | a fuoco un appartamento | i carabinieri salvano due donne

(Di domenica 10 ottobre 2021) Duerimaste intrappolate nel proprio, in via delle Ebridi, sono state salvate domenica mattina da duedel Nucleo Radiomobile dimentre erano in servizio di ...

... sono state salvate domenica mattina da due carabinieri del Nucleo Radiomobile dimentre ... Intervenute sul posto ambulanze e quattro mezzi dei vigili delper domare l'incendio. Video di ...Fiamme in un appartamento dell'Ater in via delle Ebridi a. Sul posto vigili del, carabinieri e pattuglie della polizia locale del Gruppo X Mare. A quanto riferito dalla polizia locale, una donna, rimasta intossicata dal fumo, è stata trasportata ...Incendio a Ostia nei pressi di via dell’Idroscalo. Il fumo ha invaso tutto il quartiere e l’alta colonna nera è visibile da mezza Roma ...Due donne rimaste intrappolate nel proprio appartamento, in via delle Ebridi, sono state salvate domenica mattina da due carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ostia mentre erano in servizio ...