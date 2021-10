Milan, Ibrahimovic: rientro in gruppo e convocazione contro il Verona (Di domenica 10 ottobre 2021) Zlatan Ibrahimovic si avvicina finalmente al rientro in campo. Queste le ultime sull'attaccante svedese fornite da 'Sky Sport' Leggi su pianetamilan (Di domenica 10 ottobre 2021) Zlatansi avvicina finalmente alin campo. Queste le ultime sull'attaccante svedese fornite da 'Sky Sport'

Advertising

Gazzetta_it : Ibrahimovic alle Iene: 'Lo scudetto lo vinciamo noi. E io sto tornando' #Milan - CB_Ignoranza : Ibrahimovic compirà 40 anni questa domenica, così Zlatan ha scelto di festeggiare il compleanno in anticipo, di ven… - ale_taia : RT @FraNasato: Secondo Sky Sport Ibrahimovic tornerà in gruppo mercoledì o giovedì per poi essere convocato contro il Verona #Milan - BigMike94187085 : RT @FraNasato: Secondo Sky Sport Ibrahimovic tornerà in gruppo mercoledì o giovedì per poi essere convocato contro il Verona #Milan - Frances13758250 : RT @FraNasato: Secondo Sky Sport Ibrahimovic tornerà in gruppo mercoledì o giovedì per poi essere convocato contro il Verona #Milan -