Messina | Sullo verso l’esonero | il confronto con la società e le opzioni Le ultime

Advertising

AismeOnlus : RT @Biancoscudati: Messina 1 3 Monterosi. Gli ospiti vincono nettamente e facilmente contro il Messina, in partita solo nei primi 20 minuti… - CornerMessina : Tutta colpa di Sullo. Provocazione? A metà, perché è l’allenatore del Messina a prendersi tutte le responsabilità p… - PassioneMessina : RT @LBuconi: #Messina ecco la svolta in panchina; #Sullo verso l’esonero. #seriec #lacasadic - infoitsport : Messina, Sullo: “Dopo il loro secondo gol ci siamo liquefatti. Accettiamo fischi e critiche, dobbiamo lavorare” - DiMarzio : #SerieC I #AcrMessina, è arrivata la decisione su #Sullo -

Ultime Notizie dalla rete : Messina Sullo

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il futuro di Sasàsulla panchina delè in bilico. L'ultima sconfitta rimediata contro il Monterosi in casa ha lasciato degli strascichi. Secondo un'indiscrezione trapelata da LacasadiC (network curato dal ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Brutta batosta per ildiche tra le mura amiche subisce l'impeto del Monterosi e perde 3 - 1. Segna il solo Adorante per i siciliani. . ECCO GLI HIGHLIGHTS DI YOUTUBEDopo quattro insuccessi consecutivi l'attuale tecnico del Messina rischia il posto sulla panchina dei siciliani ...Argurio: "L'involuzione di risultati e i problemi mostrati nelle gare devono far riflettere e farci capire dove riparare" ...