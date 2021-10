Lunedì sciopero per scuola e trasporti. Ecco le fasce di garanzia di treni, aerei e bus (Di domenica 10 ottobre 2021) sciopero generale Lunedì 11 ottobre 2021: a rischio stop trasporti - treni dalle 21 di oggi 10 ottobre, aerei, autobus e metro - ma anche scuola e uffici pubblici in tutta Italia. Il motivo è l'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 ottobre 2021)generale11 ottobre 2021: a rischio stopdalle 21 di oggi 10 ottobre,, autobus e metro - ma anchee uffici pubblici in tutta Italia. Il motivo è l'...

Advertising

infoitinterno : Salario minimo di 1500 euro. Lunedì 11 ottobre sciopero generale dei Cobas - PantheonVerona : Lunedì 11 ottobre è stato proclamato, per l'intera giornata, lo sciopero generale nazionale per tutti i settori pub… - pimma77 : C’è già uno sciopero generale convocato per lunedì ma prego - roby800 : #Buongiorno direzione borgo dei greci #Firenze Io sto con la #Cgil Poi da lunedì si va alla manifestazione di s… - Leleprox : @eNIgmIsta0 @GiulioFichel Voglio vedere quante di queste infami carogne che stavano in piazza coi nazi saranno lune… -