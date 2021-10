LIVE F1, GP Turchia 2021 in DIRETTA: Leclerc si gioca il podio con Perez. Sainz allucinante, Ferrari rinata! (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58° giro/58 Inizia l’ultima tornata! Peccato per il podio sfumato, ma la Ferrari ha convinto come non accadeva da tempo. Verstappen sta guadagnando 8 punti su Hamilton. 57° giro/58 Verstappen non ha disputato una gran gara, va detto. Non è mai davvero stato in lizza per la vittoria. La pista e le condizioni meteo sembrano aver agevolato la Mercedes. 57° giro/58 BOTTAS SCATENATO! Sottrae il punto di bonus a Sainz e si prende il giro veloce in 1’31?023! 56° giro/58 ALLUNGA Leclerc! Guadagna 3?8 su Hamilton, che invece vede avvicinarsi Gasly a soli 9 decimi! 55° giro/58 Ricordiamo che il punto di bonus è in possesso di Sainz per il giro veloce. La Ferrari oggi ha dato spettacolo, su questi LIVElli ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58° giro/58 Inizia l’ultima tornata! Peccato per ilsfumato, ma laha convinto come non accadeva da tempo. Verstappen sta guadagnando 8 punti su Hamilton. 57° giro/58 Verstappen non ha disputato una gran gara, va detto. Non è mai davvero stato in lizza per la vittoria. La pista e le condizioni meteo sembrano aver agevolato la Mercedes. 57° giro/58 BOTTAS SCATENATO! Sottrae il punto di bonus ae si prende il giro veloce in 1’31?023! 56° giro/58 ALLUNGA! Guadagna 3?8 su Hamilton, che invece vede avvicinarsi Gasly a soli 9 decimi! 55° giro/58 Ricordiamo che il punto di bonus è in possesso diper il giro veloce. Laoggi ha dato spettacolo, su questilli ...

