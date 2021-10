Highlights Giorgi-Anisimova 4-6 1-6 | Wta 1000 Indian Wells 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 10 ottobre 2021) Glidel match tra Camilae Amanda, valevole per il secondo turno del Wtadi. Brutta sconfitta per l’azzurra, che cede alla statunitense per 6-4 6-1 e saluta subito il prestigioso torneo californiano. Troppi errori per, apparsa in difficoltà fisica e incapace di reggere il confronto con la sua avversaria. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.