Green pass con tampone 72 ore | Bassetti | “Decisione politica”

(Di domenica 10 ottobre 2021) Allungare la validità dela 72 ore in vista del 15 ottobre, quando la certificazione verde diventerà obbligatoria sui luoghi di lavoro. La richiesta che arriva dalle Regioni e dal leader della Lega Matteo Salvini, non piace a Matteoche, in un post ironico su Facebook, propone “che ilper ilduri una settimana o forse meglio 10 giorni così non ci saranno problemi, anzi facciamo così o ti fai il vaccino o ti fai iluna volta o due quando vuoi tu ed è la stessa cosa.per 3 mesi ai tamponati con test rapido e per 4 mesi con molecolare”. “Ovviamente scherzo e rido per non piangere”, scrive il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, per ...

... segretario generale del sindacato, che poi affida un commento all'AGI: ' Le devastazioni qui dentro sono frutto di un assalto fascista, non c'entra nulla il. Questo è un assalto ...... suo malgrado, si è ritrovato in mezzo agli scontri della manifestazione No( No, nuove manifestazioni a Roma: scontri con la polizia. FOTO ). L'attore americano, quando ha ...A partecipare all'assemblea generale della Cgil nazionale nella capitale tenutasi proprio di fronte la sede di Corso d'Italia, c'era anche il segretario generale della Cgil, Carmelo De Caudo. Tutte le ...Domani in corteo non dovremo cadere in tranelli infiltrazioni o quel che sia di fuorviante da una manifestazione x la libertà e no greenpass non bisogna usare violenza in nessun caso di base e sopratt ...