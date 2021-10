Google durissimo contro i negazionisti del Cambiamento Climatico: niente guadagni per loro (Di domenica 10 ottobre 2021) Negazionismo? No grazie! Google fa un giro di vite su chi afferma che il Cambiamento Climatico terrestre sia una bufala, e mette al bando ogni tipo di pubblicità e pubblicazione inerente l’argomento (in senso negativo) sui suoi sistemi. Google, il logo (Adobe Stock)Pertanto, di fatto, queste aziende non potranno guadagnare e trarre alcun tipo di profitto da questo genere di pubblicità negativa, definita da Google come contenuto che «contraddice il consenso scientifico sull’esistenza e le cause del Cambiamento Climatico». Il motivo di tale decisione? Le lamentele di alcuni inserzionisti che, pare, hanno espresso la loro preoccupazione perché la visualizzazione di alcuni loro annunci era spesso accostata a quella di ... Leggi su computermagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Negazionismo? No grazie!fa un giro di vite su chi afferma che ilterrestre sia una bufala, e mette al bando ogni tipo di pubblicità e pubblicazione inerente l’argomento (in senso negativo) sui suoi sistemi., il logo (Adobe Stock)Pertanto, di fatto, queste aziende non potranno guadagnare e trarre alcun tipo di profitto da questo genere di pubblicità negativa, definita dacome contenuto che «contraddice il consenso scientifico sull’esistenza e le cause del». Il motivo di tale decisione? Le lamentele di alcuni inserzionisti che, pare, hanno espresso lapreoccupazione perché la visualizzazione di alcuniannunci era spesso accostata a quella di ...

Advertising

BellaJohnny : RT @essereminimal: Ma come, prima era per 'gp a tutti', ora si caga in mano. - ninoBertolino : RT @essereminimal: Ma come, prima era per 'gp a tutti', ora si caga in mano. - SorryNs : RT @essereminimal: Ma come, prima era per 'gp a tutti', ora si caga in mano. - essereminimal : Ma come, prima era per 'gp a tutti', ora si caga in mano. - bizcommunityit : Green pass, Luca Zaia e la profezia nera: 'Se non cambia qualcosa...'. Il 15 ottobre, una bomba sull'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Google durissimo Volley A2/F: l'Eurospin Ford Sara Pinerolo riparte da Villafranca Piemonte contro Catania Sarà sicuramente un match durissimo ma questo penso che varrà per tutte le giornate". Riguardo alla ... Cinzia Consolati Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Il mondo ha un problema: si chiama finanza (di R. Maggiolo) ...alla stampa statunitense e poi al Congresso degli Stati Uniti a rappresentare un colpo durissimo ... Simili valori sono condivisi da altre aziende big tech come Apple e Google . a per altre sono ben più ...

Google durissimo contro i negazionisti del Cambiamento Climatico: niente guadagni per loro Computer Magazine Ecco come Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft punteranno sulle tlc I Gafa stanno diventando "risorse indispensabili" per le telecomunicazioni poiché il 5G rappresenta una "rottura" tecnica ...

Sarà sicuramente un matchma questo penso che varrà per tutte le giornate". Riguardo alla ... Cinzia Consolati Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI...alla stampa statunitense e poi al Congresso degli Stati Uniti a rappresentare un colpo... Simili valori sono condivisi da altre aziende big tech come Apple e. a per altre sono ben più ...I Gafa stanno diventando "risorse indispensabili" per le telecomunicazioni poiché il 5G rappresenta una "rottura" tecnica ...