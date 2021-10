Francesco Oppini: la verità su Zorzi (Di domenica 10 ottobre 2021) Francesco Oppini, intervistato da Radio Radio, nel corso della trasmissione Non succederà più di Giada Di Miceli, ha rivelato cosa pensa dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, spiegando anche come vanno le cose oggi con Tommaso Zorzi. Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno fatto sognare il pubblico nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, programma a cui hanno partecipato insieme che ha dato il via alla loro Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 10 ottobre 2021), intervistato da Radio Radio, nel corso della trasmissione Non succederà più di Giada Di Miceli, ha rivelato cosa pensa dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, spiegando anche come vanno le cose oggi con Tommasoe Tommasohanno fatto sognare il pubblico nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, programma a cui hanno partecipato insieme che ha dato il via alla loro Articolo completo: dal blog SoloDonna

Neila86509415 : Io dico solo che Francesco Maria Oppini è un gran signore, PUNTO. - Luciana37412806 : RT @marziana67: Vi aspettiamo stasera alle 20,30 a 7Gold per diretta stadio dove si parlerà di Italia con Francesco Oppini #italiabelgio h… - PasqualeMarro : #FrancescoOppini rompe il silenzio e dice tutta la verità - itsasjxx : qui per dirvi che francesco oppini è un signore, non un ragazzino che fa i capricci - martiraranans : @Martina95484820 Fabio non è Francesco. Fabio ha fatto un tweet, Tommaso out of context ha risposto a tutt’altro so… -