Fognini-Struff in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 (Di domenica 10 ottobre 2021) Fabio Fognini dovrà vedersela con Jan-Lennard Struff al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Il tedesco ha eliminato Daniel Elahi Galan all’esordio, in due set, e si prepara a insidiare l’esperto atleta italiano. Dal canto suo, il ligure proviene da una prestazione convincente soltanto parzialmente a San Diego, eliminato soltanto dopo tre set combattuti da Brandon Nakashima. Fognini è favorito per via del suo eccezionale talento e del suo tocco pregevole, sebbene il tennis ‘violento’ del teutonico potrebbe assolutamente infastidirlo. La sfida andrà in scena oggi, domenica 10 ottobre, come secondo incontro a partire dalle ore 20.00 italiane (dopo Mager-Monfils). La diretta televisiva sarà offerta da Sky ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Fabiodovrà vedersela con Jan-Lennardal secondo turno deldi. Il tedesco ha eliminato Daniel Elahi Galan all’esordio, in due set, e si prepara a insidiare l’esperto atleta italiano. Dal canto suo, il ligure proviene da una prestazione convincente soltanto parzialmente a San Diego, eliminato soltanto dopo tre set combattuti da Brandon Nakashima.è favorito per via del suo eccezionale talento e del suo tocco pregevole, sebbene il tennis ‘violento’ del teutonico potrebbe assolutamente infastidirlo. La sfida andrà in scena, domenica 10 ottobre, come secondo incontro a partire dalle ore 20.00 italiane (dopo Mager-Monfils). Latelevisiva sarà offerta da Sky ...

