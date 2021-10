Doppio Eusepi non basta alla Juve Stabia: il successo va al Catania (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCatania – La Juve Stabia rischia di portare a casa un punto ma, alla fine, viene punita oltre i propri demeriti da un Catania che non molla assolutamente. Vespe guidare da un Eusepi in grande spolvero, capace di trovare la doppietta. Due gol che potevano dare ben altro sapore alla trasferta. L’errore di Tonucci, però, è quello che indirizza subito la sfida per gli etnei con Moro che sigla il momentaneo vantaggi a inizio sfida. Rossoblu che non si fermano e trovano anche il radDoppio con Russini. E’ a questo punto che viene fuori la Juve Stabia. La formazione di Novellino riesce a reagire bene e rimette le cose a posto con Eusepi, protagonista per due volta. La prima con ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Larischia di portare a casa un punto ma,fine, viene punita oltre i propri demeriti da unche non molla assolutamente. Vespe guidare da unin grande spolvero, capace di trovare la doppietta. Due gol che potevano dare ben altro saporetrasferta. L’errore di Tonucci, però, è quello che indirizza subito la sfida per gli etnei con Moro che sigla il momentaneo vantaggi a inizio sfida. Rossoblu che non si fermano e trovano anche il radcon Russini. E’ a questo punto che viene fuori la. La formazione di Novellino riesce a reagire bene e rimette le cose a posto con, protagonista per due volta. La prima con ...

