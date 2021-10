Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 10 ottobre 2021 (Di domenica 10 ottobre 2021) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 10 ottobre 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. ospiti della puntata sono il ministro della Salute Roberto Speranza; lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, autore della nuova graphic novel autobiografica “Sono ancora vivo”, illustrata da Asaf Hanuka, che racconta il suo percorso, dai momenti spensierati da bambino fino alla vita sotto scorta, iniziata nel 2006; Roberto ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 10su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio.della puntata sono il ministro della Salute Roberto Speranza; lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, autore della nuova graphic novel autobiografica “Sono ancora vivo”, illustrata da Asaf Hanuka, che racconta il suo percorso, dai momenti spensierati da bambino fino alla vita sotto scorta, iniziata nel 2006; Roberto ...

Advertising

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle, sia questo Sinodo un tempo abitato dallo Spirito! Perché dello Spirito abbiamo bisogno, de… - Pontifex_it : Il Sinodo ci offre l’opportunità di diventare una Chiesa della vicinanza che non si separa dalla vita, ma si fa car… - Pontifex_it : Accogliamo questa occasione di incontro, ascolto e riflessione come un tempo di grazia che ci offre l’opportunità d… - k0mplic4t3d : Ed è stato così per me, ma mentirei se dicessi che è facile E' come andare contro vento, fare una corsa contro il tempo - MikeAnblips : Eheeee i Tacsìdomùn! Credo di aver avuto 16-17 anni l'ultima volta che li ascoltai. Non mi piacquero particolarment… -