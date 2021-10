Calciomercato Juventus, Vlahovic: quante possibilità ci sono? (Di domenica 10 ottobre 2021) Da quando Rocco Commisso ha comunicato che Dusan Vlahovic non intende prolungare il suo contratto che scadrà a giugno 2023, si parla in maniera sempre più insistente di un possibile futuro in bianconero per l’attaccante serbo. Come stanno realmente le cose? Dusan Vlahovic, FiorentinaDusan Vlahovic già durante questa estate è stato sul punto di lasciare Firenze per atterrare a Madrid e vestire la maglia dei Colchoneros. Alla fine, il presidente della Viola è riuscito a trattenere l’attaccante e ha tirare su una squadra che può ambire anche ad un posto in Europa, se non quest’anno di sicuro per la prossima stagione. Al classe 2000, però, stare all’ombra della Fiesole pare stargli stretto e punta ad indossare la maglia di una big europea dopo una stagione da wonderkid assoluto della Serie A. Ecco il momento in cui è sbucata la ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Da quando Rocco Commisso ha comunicato che Dusannon intende prolungare il suo contratto che scadrà a giugno 2023, si parla in maniera sempre più insistente di un possibile futuro in bianconero per l’attaccante serbo. Come stanno realmente le cose? Dusan, FiorentinaDusangià durante questa estate è stato sul punto di lasciare Firenze per atterrare a Madrid e vestire la maglia dei Colchoneros. Alla fine, il presidente della Viola è riuscito a trattenere l’attaccante e ha tirare su una squadra che può ambire anche ad un posto in Europa, se non quest’anno di sicuro per la prossima stagione. Al classe 2000, però, stare all’ombra della Fiesole pare stargli stretto e punta ad indossare la maglia di una big europea dopo una stagione da wonderkid assoluto della Serie A. Ecco il momento in cui è sbucata la ...

