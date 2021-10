Berrettini-Tabilo in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 (Di domenica 10 ottobre 2021) Matteo Berrettini sfiderà Alejandro Tabilo al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, condizione privilegiata conquistata grazie a un ranking di tutto rispetto, il tennista romano affronterà il tennista colombiano per un posto al terzo turno; grande chance per Berrettini, con le Atp Finals praticamente in cassaforte: spensierato, l’atleta azzurro potrà puntare a un meraviglioso exploit sul veloce americano. Tabilo, però, fautore dell’eliminazione di Denis Kudla, darà tutto per insidiare l’opponente italiano. La disputa si svolgerà oggi, domenica 10 ottobre, non prima delle ore 20.00 italiane. La diretta televisiva sarà proposta da Sky Sport ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Matteosfiderà Alejandroal secondo turno deldi. Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, condizione privilegiata conquistata grazie a un ranking di tutto rispetto, il tennista romano affronterà il tennista colombiano per un posto al terzo turno; grande chance per, con le Atp Finals praticamente in cassaforte: spensierato, l’atleta azzurro potrà puntare a un meraviglioso exploit sul veloce americano., però, fautore dell’eliminazione di Denis Kudla, darà tutto per insidiare l’opponente italiano. La disputa si svolgerà, domenica 10 ottobre, non prima delle ore 20.00 italiane. Latelevisiva sarà proposta da Sky Sport ...

