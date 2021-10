Anna Tatangelo nella bufera per Scene da un matrimonio e lei | “L’importante è non …”

Leggi su baritalianews

(Di domenica 10 ottobre 2021), da qualche giorno, si è lanciata in una nuova avventura completamente diversa dal ciò che fa da quando era adolescente, cantare, infatti la domenica conduce un programma,da unche ha preso il posto di Pomeriggio 5 condotto fino all’anno scorso da Barbara d’Urso.criticata perda unha preso il posto di Barbara D’Urso la domenica pomeriggio e in tanti, alla notizia, avevano un po’ storto il naso perché la, bravissima cantante non ha mai condotto alcuna trasmissione e sembrava poco adatta ad un ruolo da ricoprire la domenica pomeriggio.ha rilasciato ...