Acerbi: «Ci sta perdere una partita dopo 37 risultati utili consecutivi. Contro la Svizzera…» (Di domenica 10 ottobre 2021) Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria Contro il Belgio in Nations League. Le sue parole Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria Contro il Belgio in Nations League. Le sue parole. VITTORIA – «Ci sta perdere una partita dopo trentasette risultati utili consecutivi. Oggi siamo ripartiti come sempre abbiamo fatto, perdere può capitare ma oggi abbiamo giocato bene. Secondo me stiamo tutti attraversando un periodo di calo. Si gioca tanto, ma noi siamo un grandissimo gruppo e proviamo ad andare avanti nonostante la stanchezza perchè siamo forti». PROSSIMI IMPEGNI – «Contro la Svizzera giocheremo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Francescoha parlato ai microfoni di Rai Sportla vittoriail Belgio in Nations League. Le sue parole Francescoha parlato ai microfoni di Rai Sportla vittoriail Belgio in Nations League. Le sue parole. VITTORIA – «Ci staunatrentasette. Oggi siamo ripartiti come sempre abbiamo fatto,può capitare ma oggi abbiamo giocato bene. Secondo me stiamo tutti attraversando un periodo di calo. Si gioca tanto, ma noi siamo un grandissimo gruppo e proviamo ad andare avanti nonostante la stanchezza perchè siamo forti». PROSSIMI IMPEGNI – «la Svizzera giocheremo ...

