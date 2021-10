Volley | Superlega 2021-2022 | prima giornata Tocca a Monza tenere a battesimo la corazzata Modena

Leggi su oasport

(Di sabato 9 ottobre 2021) La rivelazione della scorsa stagione e la protagonista annunciata di quella che sta per iniziare si trovano subito di fronte, nelladi regular season di unastellare che scatta con un primo turno spalmato su quattro giorni. Fari puntati su, dove il Verodi Eccheli, semifinalista lo scorso anno, tiene ala Leo Shoes PerkinElmerdi Bruno, Ngapeth, Leal, Abdel-Aziz e chi più ne ha più ne metta. Partita che si preannuncia spettacolare in programma domenica alle 18. Il primo incontro della stagione spetta ai campioni d’Italia della Lube Civitanova, che saranno di scena questo pomeriggio alle 18 sul campo della Kioene Padova, a trazione tedesca. La squadra di Blengini parte nettamente favorita ma non potrà permettersi ...