Tu Si Que Vales 2021 | Vavilov’s Acrobats video e gallery

Nella quarta puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 9 ottobre 2021, abbiamo potuto vedere anche i Vavilov's Acrobats, un gruppo di acrobati, composti da parecchi ragazzi e due ragazze, che, senza l'uso di alcuna protezione, ha compiuto evoluzioni incredibili, utilizzando come "rete" le braccia dei colleghi acrobati. L'esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l'aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Molto bravi, hanno guadagnato 4 sì dalla giuria e il 94% di giudizi positivi del pubblico A seguire il video integrale della presentazione e dell'esibizione dei Vavilov's Acrobats nella puntata di Tu Si Que Vales

