Qual. ai Mondiali in Europa: oggi si chiude il 7°turno. Il programma (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo le gare di ieri sera, oggi si chiude il 7° turno delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Europa. Questo il programma dei sabato 9 ottobre 2021. Sabato 9 ottobre 2021 Lituania-Bulgaria, ore 15 (gruppo C) Kazakistan-Bosnia Erzegovina, ore 15 (gruppo D) Azerbaigian-Repubblica d’Irlanda, ore 18 (gruppo A) Svezia-Kosovo, ore 18 (gruppo B) Georgia-Grecia, ore 18 (gruppo B) Finlandia-Ucraina, ore 18 (gruppo D) Scozia-Israele, ore 18 (gruppo F) Lussemburgo-Serbia, ore 20.45 (gruppo A) Svizzera-Irlanda del Nord, ore 20.45 (gruppo C) Isole Faroe-Austria, ore 20.45 (gruppo F) Moldavia-Danimarca, ore 20.45 (gruppo F) Andorra-Inghilterra, ore 20.45 (gruppo I) Ungheria-Albania, ore 20.45 (gruppo I) Polonia-San Marino, ore 20.45 (gruppo I) Foto: Twitter Fifa L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo le gare di ieri sera,siil 7° turno delleificazioni ai2022 in. Questo ildei sabato 9 ottobre 2021. Sabato 9 ottobre 2021 Lituania-Bulgaria, ore 15 (gruppo C) Kazakistan-Bosnia Erzegovina, ore 15 (gruppo D) Azerbaigian-Repubblica d’Irlanda, ore 18 (gruppo A) Svezia-Kosovo, ore 18 (gruppo B) Georgia-Grecia, ore 18 (gruppo B) Finlandia-Ucraina, ore 18 (gruppo D) Scozia-Israele, ore 18 (gruppo F) Lussemburgo-Serbia, ore 20.45 (gruppo A) Svizzera-Irlanda del Nord, ore 20.45 (gruppo C) Isole Faroe-Austria, ore 20.45 (gruppo F) Moldavia-Danimarca, ore 20.45 (gruppo F) Andorra-Inghilterra, ore 20.45 (gruppo I) Ungheria-Albania, ore 20.45 (gruppo I) Polonia-San Marino, ore 20.45 (gruppo I) Foto: Twitter Fifa L'articolo proviene da Alfredo ...

Ultime Notizie dalla rete : Qual Mondiali Qual. Mondiali, autorete di Skriniar: quanti 'italiani' in gol Questa sera sono andati in scena i match validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali: autogol Skriniar, quanti 'italiani' a segno Skriniar © Getty ImagesLe Nazionali proseguono il cammino verso Qatar 2022. Questa sera sono andati in scena i match validi per le qualificazioni. ...

Juventus, Ramsey: "Nel Galles sanno come tirare fuori il meglio da me" ...da essere stato convocato dal commissario tecnico Robert Page per le qualificazioni ai Mondiali. E ... So cosa posso dare e so qual è la giusta gestione per me, posso rimanere in forma per un lungo ...

Qual. Mondiali 2022: segna Perisic, tris Croazia. Rimonta Germania, Olanda ok, pari Turchia. Autogol di Skriniar



