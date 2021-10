Oddo: «Inzaghi felice all’Inter, può vincere lo scudetto» (Di sabato 9 ottobre 2021) Massimo Oddo ha parlato a Tuttosport del campionato di Serie A e della corsa scudetto: le sue parole Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla corsa scudetto e sull’Inter di Inzaghi. FAVORITE – «L’Inter, anche se ha perso giocatori importanti, ha sempre un organico forte, anche perché chi è arrivato è tutt’altro che scarso. È un’Inter diversa come caratteristiche offensive, ma rimane una delle principali candidate allo scudetto. Direi una delle quattro favorite con Napoli, Milan e Juventus. Senza dimenticare ovviamente le romane e l’Atalanta». Inzaghi – «Simone ha accettato un’eredità pesante come quella di Conte e una squadra Campione d’Italia. Forse le cessioni di Lukaku e Hakimi hanno tolto un po’ di pressione ma ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Massimoha parlato a Tuttosport del campionato di Serie A e della corsa: le sue parole Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Massimoha rilasciato alcune dichiarazioni sulla corsae sull’Inter di. FAVORITE – «L’Inter, anche se ha perso giocatori importanti, ha sempre un organico forte, anche perché chi è arrivato è tutt’altro che scarso. È un’Inter diversa come caratteristiche offensive, ma rimane una delle principali candidate allo. Direi una delle quattro favorite con Napoli, Milan e Juventus. Senza dimenticare ovviamente le romane e l’Atalanta».– «Simone ha accettato un’eredità pesante come quella di Conte e una squadra Campione d’Italia. Forse le cessioni di Lukaku e Hakimi hanno tolto un po’ di pressione ma ...

