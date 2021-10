Musei, tornano i treni storici: accordo tra Fs e Reggia di Caserta (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo una lunga pausa causata dall’emergenza sanitaria, tornano i treni storici in Campania. L’iniziativa è promossa da Acamir (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e reti) e Fondazione Fs con l’obiettivo di favorire la riscoperta delle bellezze del territorio attraverso il turismo ferroviario. Il primo appuntamento è in programma domenica 17 ottobre con il treno storico Reggia Express. Il convoglio, composto da carrozze del tipo Centoporte e Corbellini, partirà alle ore 10 dalla stazione centrale di Napoli diretto a Caserta, con arrivo previsto alle 10.40. Anche quest’anno la Reggia di Caserta, istituto museale del Ministero della Cultura e Patrimonio dell’Unesco, dedica un biglietto a tariffa ridotta per i soli viaggiatori del treno storico. I possessori del titolo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo una lunga pausa causata dall’emergenza sanitaria,in Campania. L’iniziativa è promossa da Acamir (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e reti) e Fondazione Fs con l’obiettivo di favorire la riscoperta delle bellezze del territorio attraverso il turismo ferroviario. Il primo appuntamento è in programma domenica 17 ottobre con il treno storicoExpress. Il convoglio, composto da carrozze del tipo Centoporte e Corbellini, partirà alle ore 10 dalla stazione centrale di Napoli diretto a, con arrivo previsto alle 10.40. Anche quest’anno ladi, istituto museale del Ministero della Cultura e Patrimonio dell’Unesco, dedica un biglietto a tariffa ridotta per i soli viaggiatori del treno storico. I possessori del titolo ...

