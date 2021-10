Maneskin, la presentazione del singolo Mammamia finisce con una gaffe: “Si chiama marketing” (Di sabato 9 ottobre 2021) Hanno fatto molta strada i Maneskin da quando cantavano per le strade di Roma con l’obiettivo di farsi conoscere. Una vittoria sfiorata a X-Factor, un podio a Sanremo ed Eurovision: la giovane rock band italiana ha intenzione di prendersi tutto il successo che merita. Le polemiche e le gaffe, però sono tante, vediamo cosa è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Hanno fatto molta strada ida quando cantavano per le strade di Roma con l’obiettivo di farsi conoscere. Una vittoria sfiorata a X-Factor, un podio a Sanremo ed Eurovision: la giovane rock band italiana ha intenzione di prendersi tutto il successo che merita. Le polemiche e le, però sono tante, vediamo cosa è L'articolo

Advertising

Italia_Notizie : Maneskin, Damiano a microfono ancora aperto durante la presentazione del singolo Mammamia lo dice chiaro: “Se chiam… - FQMagazineit : Maneskin, Damiano a microfono ancora aperto durante la presentazione del singolo Mammamia lo dice chiaro: “Se chiam… - peppe844 : #Maneskin, #MAMMAMIA: scatta la gaffe alla presentazione, ecco il fuorionda - Open_gol : Il tour europeo della band è andato sold out in due ore. I biglietti per le date italiane sono introvabili. Unica p… -