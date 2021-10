Libia, sei i migranti uccisi dalle guardie a Tripoli (Di sabato 9 ottobre 2021) Ancora giornate di tensione in Libia, a Tripoli: sei migranti sono stati uccisi, a quanto riporta la fonte Ansa. Libia: migranti uccisi dalle guardie libiche Sono sei migranti uccisi in Libia provenienti dall’Africa sub-sahariana. Sono stati uccisi ieri dalle guardie libiche in un centro di detenzione a Tripoli, ha detto il capo dell’ufficio dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) nella capitale libica. A quanto riporta la fonte, è stato un incidente. La tragedia è avvenuta in un centro di detenzione “sovraffollato” a Tripoli, dove circa 3.000 migranti erano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Ancora giornate di tensione in, a: seisono stati, a quanto riporta la fonte Ansa.libiche Sono seiinprovenienti dall’Africa sub-sahariana. Sono statiierilibiche in un centro di detenzione a, ha detto il capo dell’ufficio dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) nella capitale libica. A quanto riporta la fonte, è stato un incidente. La tragedia è avvenuta in un centro di detenzione “sovraffollato” a, dove circa 3.000erano ...

