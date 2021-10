(Di sabato 9 ottobre 2021) Il 58%di, entità e società straniere appoggiati da uno Stato vengono dalla. Lo denuncia Microsoft nel suo secondo rapporto annuale sulla difesa digitale, che copre il periodo compreso tra luglio 2020 a giugno 2021. Tra gli obiettivi principali di questici sarebbero agenzie governative e think tank tra Stati Uniti, Ucraina, Regno Unito e membri europei della Nato. Il documento segnala anche come siano una piaga sempre più grave gliransomware. Cioè, quel tipo di malware che limita l’accesso del dispositivo infettato, richiedendo un riscatto da pagare per rimuovere la limitazione: una cosa che proprio inè stata inventata. Il raffronto con l’anno precedente rileva ...

Advertising

Linkiesta : La Russia ha sostenuto il 58% degli attacchi hacker contro governi stranieri Nel rapporto sulla difesa digitale Mi… - ChicoCayetano : RT @AMarco1987: La Russia ha sostenuto il 58% degli attacchi hacker contro governi stranieri - AMarco1987 : La Russia ha sostenuto il 58% degli attacchi hacker contro governi stranieri - MoniqueCamarra : RT @FondazioneG: La Russia ha sostenuto il 58% degli attacchi hacker contro governi stranieri - FondazioneG : La Russia ha sostenuto il 58% degli attacchi hacker contro governi stranieri -

Ultime Notizie dalla rete : Russia sostenuto

Linkiesta.it

E se si volesse valutare un'ipotesi terzopolista non si potrebbe non contemplare la. In ... Il Governo Draghi,dalla maggioranza più ampia che si sia mai registrata nella storia d'...... Germania e. Il dato fa emergere che non veniamo travolti dalla globalizzazione, cosa non da ... Gli stessi aiuti pubblici, rileva l'Ace, hannogli attori più forti, ma non sono stati in ...NAPOLI – Il progetto, organizzato dal Ministero della Cultura della Federazione Russa, Centro dei festival cinematografici e dei programmi internazionali, e dall’Associazione culturale italo-russa “Au ...Dal 10 al 15 ottobre 2021 si svolgerà in Campania il 1° Festival di cultura russa in Napoli da titolo “Russia Napoli-Vulcano d’arte”. Il progetto, organizzato dal Ministero della Cultura della Federaz ...