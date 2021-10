La guerra tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: dopo le offese ci aspettiamo un “the end” (Di sabato 9 ottobre 2021) Per qualcuno lo scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sarà anche stato il momento più interessante della puntata del Grande Fratello VIP 6 dell’8 ottobre ( come darvi torto visto che non si riesce, nonostante un cast pazzesco, a creare una puntata interessante di questo reality). Ma onestamente la guerra tra le due opinioniste del GF ha davvero stancato un po’ tutti. E’ diventata una questione personale tra loro e le offese che sono volate ieri, ne sono una dimostrazione. Forse le cose saranno state dette con toni pacati, con un ottimo uso della dialettica ma la Bruganelli, in particolare, non ha risparmiato offese alla sua collega. Le ha fatto intendere che lei è una persona che ha bisogno di queste “faide” per continuare a parlare delle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 9 ottobre 2021) Per qualcuno lo scontro trasarà anche stato il momento più interessante della puntata del Grande Fratello VIP 6 dell’8 ottobre ( come darvi torto visto che non si riesce, nonostante un cast pazzesco, a creare una puntata interessante di questo reality). Ma onestamente latra le due opinioniste del GF ha davvero stancato un po’ tutti. E’ diventata una questione personale tra loro e leche sono volate ieri, ne sono una dimostrazione. Forse le cose saranno state dette con toni pacati, con un ottimo uso della dialettica ma la, in particolare, non ha risparmiatoalla sua collega. Le ha fatto intendere che lei è una persona che ha bisogno di queste “faide” per continuare a parlare delle ...

