La condanna di Gualtieri dopo l'assalto alla Cgil: 'Le minacce fasciste non passeranno' (Di sabato 9 ottobre 2021) Gli scontri con la Polizia, i fumogeni e soprattutto l'assalto e l'occupazione della sede della Cgil sono i fatti che fanno oltrepassare il limite, simbolo della violenza negazionista e fascista, uno ... Leggi su globalist (Di sabato 9 ottobre 2021) Gli scontri con la Polizia, i fumogeni e soprattutto l'e l'occupazione della sede dellasono i fatti che fanno oltrepassare il limite, simbolo della violenza negazionista e fascista, uno ...

Advertising

cucchiarella_er : @matteosalvinimi Mattè, se ce fosse ancora Morisi, almeno du parole de finta condanna per i fatti de sabato te le a… - infoitinterno : Assalto a sede Cgil, Gualtieri: «Serve ferma condanna di tutte le forze politiche e sociali» - infoitinterno : Assalto a sede Cgil, Gualtieri: “Serve ferma condanna di tutte le forze politiche e sociali” - vr1774 : RT @PieraBelfanti: La condanna di #Gualtieri dopo l'assalto alla Cgil: 'Le minacce fasciste non passeranno' - SegalaMatilde : RT @PieraBelfanti: La condanna di #Gualtieri dopo l'assalto alla Cgil: 'Le minacce fasciste non passeranno' -