Jessica Selassié felice dell’uscita di Samy dal Grande Fratello Vip (Di sabato 9 ottobre 2021) Jessica Selassié felice dell’eliminazione di Samy Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, com’è ormai consueto, i concorrenti si ritrovano a consumare la cena e chiacchierare su ciò che è successo poche ore prima. Nell’appuntamento andato in onda ieri sera abbiamo visto l’eliminazione di Samy Youssef dal programma. Uscita che, a quanto pare, non ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 9 ottobre 2021)dell’eliminazione diDopo la puntata delVip, com’è ormai consueto, i concorrenti si ritrovano a consumare la cena e chiacchierare su ciò che è successo poche ore prima. Nell’appuntamento andato in onda ieri sera abbiamo visto l’eliminazione diYoussef dal programma. Uscita che, a quanto pare, non ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

blogtivvu : Jessica Selassiè sbugiarda Samy Youseef dopo l’eliminazione: “Sono contenta che sia uscito, ha una fidanzata in Egi… - zazoomblog : Jessica Selassié contro Samy Youssef: “Felice sia uscito un falso ora sta a rosicà” - #Jessica #Selassié #contro… - StraNotizie : Jessica Selassié contro Samy Youssef: “Felice sia uscito, un falso, ora sta a rosicà” - infoitcultura : Lulù Selassiè crolla al GF Vip: il gesto delle sorelle Jessica e Clarissa - martinagargi : Here we are #gfvip ??Nicola, Davide, Soleil, Miriana, Giucas ??Manuel, Sophie, Gianmaria, Jessica, Carmen ??Alex, Ald… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié Jessica Selassiè sbugiarda Samy Youseef dopo l'eliminazione: "Sono contenta che sia uscito, ha una fidanzata in Egitto!" Qualcuno dica a Samy di caricarsi a "pallettoni" per il prossimo confronto con Jessica questo lunedì sera. #GFVip Jessica; Lui è fidanzato in Egitto. L'ha raccontato a tutta la stanza. Io sono ...

Jessica Selassié contro Samy Youssef: "Felice sia uscito, un falso, ora sta a rosicà" Jessica Selassié nel pieno della notte (alle 4 e mezzo del mattino) ha fatto un taglia e cuci con i fiocchi a Samy Youssef ?ultimo eliminato a sorpresa ? del Grande Fratello Vip . Jessica Selassié ha ...

Qualcuno dica a Samy di caricarsi a "pallettoni" per il prossimo confronto conquesto lunedì sera. #GFVip; Lui è fidanzato in Egitto. L'ha raccontato a tutta la stanza. Io sono ...nel pieno della notte (alle 4 e mezzo del mattino) ha fatto un taglia e cuci con i fiocchi a Samy Youssef ?ultimo eliminato a sorpresa ? del Grande Fratello Vip .ha ...