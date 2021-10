Ipotesi 2022 per lo sbarco delle smart tv di Sky in Italia (Di sabato 9 ottobre 2021) Lo sbarco di Sky nel mercato delle smart tv potrebbe spostarsi in Italia nel 2022. Nei giorni scorsi infatti è arrivato l’annuncio ufficiale della pay-tv di Comcast, che ha lanciato la sua smart tv funzionalità di decoder nel dispositivo ed è connessa tramite WiFi anziché aver bisogno di una parabola satellitare. Un prodotto per ora L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 9 ottobre 2021) Lodi Sky nel mercatotv potrebbe spostarsi innel. Nei giorni scorsi infatti è arrivato l’annuncio ufficiale della pay-tv di Comcast, che ha lanciato la suatv funzionalità di decoder nel dispositivo ed è connessa tramite WiFi anziché aver bisogno di una parabola satellitare. Un prodotto per ora L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Ipotesi 2022 per lo sbarco delle smart tv di Sky in Italia - infoitsport : F1, Mondiale 2022: come potrebbe essere il calendario, le ipotesi sulle 23 gare - giorgio757 : @vitalbaa con questo governo le ipotesi diventano certezze ..... - paoloangeloRF : F1, Mondiale 2022: come potrebbe essere il calendario, le ipotesi sulle 23 gare | Sky Sport ?@Nerys__? ?… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: F1, Mondiale 2022: come potrebbe essere il calendario, le ipotesi sulle 23 gare #TurkishGP #SkyMotori #F1 #Formula1 https:/… -