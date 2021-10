Incidente a Roma: due auto in fiamme sulla Flaminia. Traffico in tilt (Di sabato 9 ottobre 2021) La Flaminia è totalmente bloccata da due ore circa a causa di un terribile Incidente avvenuto oggi, sabato 9 ottobre. Alle 14:30 circa tra Corso Francia e la stazione di Grotta Rossa due auto si sono scontrante generando il peggiore degli epiloghi. Dopo lo scontro le auto sono andate a fuoco; per il momento non si conoscono le condizioni di salute dei feriti. Sul posto il personale Anas, intervenuto per la transitabilità, l’eliambulanza e anche i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Incidente sulla Flaminia: auto in fiamme e Traffico in tilt Attualmente la statale 3 Flaminia è provvisoriamente chiusa al Traffico la carreggiata in direzione Grande ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 ottobre 2021) Laè totalmente bloccata da due ore circa a causa di un terribileavvenuto oggi, sabato 9 ottobre. Alle 14:30 circa tra Corso Francia e la stazione di Grotta Rossa duesi sono scontrante generando il peggiore degli epiloghi. Dopo lo scontro lesono andate a fuoco; per il momento non si conoscono le condizioni di salute dei feriti. Sul posto il personale Anas, intervenuto per la transitabilità, l’eliambulanza e anche i Vigili del Fuoco per spegnere leininAttualmente la statale 3è provvisoriamente chiusa alla carreggiata in direzione Grande ...

CorriereCitta : Caos sulla #Flaminia: due auto in fiamme dopo l'incidente, traffico in tilt #incidente #Roma - InfoAtac : #info #atac - Linee 32-200 in corso di normalizzazione rimosso incidente tra veicoli privati in via Flaminia altez… - muoversintoscan : ??? TRAFFICO REGOLARE In #A1 risolto incidente tra Roncobilaccio e Aglio in direzione Roma #viabiliTOS - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - Bob6Rock : RT @Adnkronos: Incidente tra volante e tram sulla Gianicolense a #Roma, gravi due agenti. -