Immigrazione | la Cei contro i muri chiesti da 12 Paesi Ue | “Una barbarie”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott – Monsignor Perego, rappresentante della Cei, respinge categoricamente la lettera inviata da dodiciUe alla Commissione europea in cui si chiede il finanziamento europeo di recinzioni eai confini. Perego (Cei), il secco no alla richiesta di 12Ue “Il diritto di chiedere asilo se viene reso impossibile da un muro è una”. Monsignor Giancarlo Perego, presidente della Commissione per le Migrazioni della Conferenza Episcopale Italiana e della Fondazione Migrantes, respinge categoricamente la lettera inviata da dodiciUe alla Commissione europea in cui si chiede il finanziamento europeo di recinzioni per proteggere i confini dai migranti. “E’ una assurdità” “Che sia urgente – premette il vescovo all’Adnkronos – gestire il cammino e l’arrivo di migranti e ...

Advertising

IlPrimatoN : 'Accogliere, tutelare, promuovere e integrare sono le quattro parole che solo governano le migrazioni e costruiscon… - Enrico26659481 : @Avvenire_Nei @francirisso Vergognosa complicità della cei nel favorire e promuovere l'immigrazione clandestina I… -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrazione Cei

Il Primato Nazionale

... ad ogni modo, 'davanti a un muro, non sparisce l', cambiano soltanto le rotte'. Dice no ai muri per fermare i migranti anche la. 'Il diritto di chiedere asilo se viene reso ......CONTINUA A MORIRE IN SILENZIO ' Nella Giornata nazionale in memoria delle vittime dell',... la Comunità di Sant'Egidio - insieme alle Chiese protestanti in Italia, allae ad altre realtà ...