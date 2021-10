I vescovi europei condannano i muri | ' Rispettare la dignità e i diritti di chi fugge'

(Di sabato 9 ottobre 2021) L'estrema destra sta facendo danni in tutta Europa, con una politica migratoria assolutamente fuori controllo, come dimostra la volontà di ricacciare i rifugiati dai loro confini. Anche Papa Francesco ...

"Crediamo che esseresignifichi anche mettere in pratica la solidarietà. Come ha affermato ... Comedell'Unione Europea, sosteniamo i crescenti sforzi di ricollocamento da parte degli ...Il presidente della Comece ribadisce che "essere" significa "anche mettere in pratica la ... "Comedell'Unione Europea - aggiunge - , sosteniamo i crescenti sforzi di reinsediamento da ...Il presidente della Comece Hollerich: "Siamo preoccupati per per la situazione dei migranti e dei richiedenti asilo in situazione di vulnerabilità. Siano rispettatati i loro diritti" ...Il cardinale Jean-Claude Holleriche: "Invitiamo l'Ue e i suoi Stati membri ad accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i richiedenti asilo" ...