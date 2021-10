Decreto green pass | come il Parlamento lo può cambiare

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 9 ottobre 2021) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma Il-legge n. 127 del 21 settembre 2021 prevede che a partire dal 15 ottobre tutti i lavoratori del settore pubblico e privato debbano essere in possesso del, pena la sospensione dal lavoro e la perdita della retribuzione fino alla scadenza dello stato di emergenza, al momento fissata al 31 dicembre 2021. Lo Stato con quelformalmente non ha introdotto l’obbligo vaccinale, ma chi non intendesse vaccinarsi dovrà sottoporsi a tampone ogni due giorni, esclusivamente a sue spese. Insomma, vaccino gratis per tutti e tamponi per i non vaccinati invece a pagamento. È ovvio che si mira in questo modo a “spingere” i cittadini alla vaccinazione, anche in presenza di un giustificato scetticismo da parte di chi non intende sottoporsi alla inoculazione del vaccino. Questo in ...