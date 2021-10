Dal Pino: «Giocatori via a zero grave danno per club» (Di sabato 9 ottobre 2021) “Il problema oggi sono anche i Giocatori che vanno via a zero, con un grave danno ai club. Il caso Vlahovic è evidente, pensate al danno che può ricevere il club viola, mentre ci sono miliardi che finiscono nelle tasche di intermediari”. Lo dice il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino nel corso del L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 9 ottobre 2021) “Il problema oggi sono anche iche vanno via a, con unai. Il caso Vlahovic è evidente, pensate alche può ricevere ilviola, mentre ci sono miliardi che finiscono nelle tasche di intermediari”. Lo dice il presidente della Lega Serie A Paolo Dalnel corso del L'articolo

