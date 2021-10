Corteo No Green Pass a Roma: violenti scontri tra manifestanti e Polizia (Di sabato 9 ottobre 2021) La manifestazione No Green Pass sta avendo un epilogo tragico. Se la protesta era partita in maniera civile adesso il controllo è sfuggito totalmente dalle mani dei manifestanti: creando forti tensioni con le Forze dell’Ordine. Dal sit-in in piazza del Popolo un cospicuo gruppo si è spostato creando un Corteo – non autorizzato – diretto verso la Camera. Proprio a Palazzo Chigi è stata fermata la protesta: due blindati hanno creato una strettoia in via del Parlamento e la Camera è stata evacuata. Sempre lì, però, tensioni violente si sono innescate. Leggi anche: I ‘No Green Pass’ protestano a Roma: folla di manifestanti in Piazza del Popolo Tensioni alla manifestazione no Green Pass: feriti Via del Corso è bloccata in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 ottobre 2021) La manifestazione Nosta avendo un epilogo tragico. Se la protesta era partita in maniera civile adesso il controllo è sfuggito totalmente dalle mani dei: creando forti tensioni con le Forze dell’Ordine. Dal sit-in in piazza del Popolo un cospicuo gruppo si è spostato creando un– non autorizzato – diretto verso la Camera. Proprio a Palazzo Chigi è stata fermata la protesta: due blindati hanno creato una strettoia in via del Parlamento e la Camera è stata evacuata. Sempre lì, però, tensioni violente si sono innescate. Leggi anche: I ‘No’ protestano a: folla diin Piazza del Popolo Tensioni alla manifestazione no: feriti Via del Corso è bloccata in ...

