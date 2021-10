Concorso DSGA, CSPI “prima quello riservato ai facenti funzione. Nelle commissioni presidenti del mondo della scuola” (Di sabato 9 ottobre 2021) Il CSPI ieri ha espresso parere sul prossimo Concorso a DSGA che il Ministero dell'Istruzione aveva presentato ai sindacati qualche giorno prima. Si tratta di una bozza di Decreto che non ha mancato di suscitare polemiche soprattutto relativamente alla richiesta di bandire prima un Concorso straordinario per i facente funzione L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilieri ha espresso parere sul prossimoche il Ministero dell'Istruzione aveva presentato ai sindacati qualche giorno. Si tratta di una bozza di Decreto che non ha mancato di suscitare polemiche soprattutto relativamente alla richiesta di bandireunstraordinario per i facenteL'articolo .

Advertising

MaddalenaGissi : RT @cislscuola: Concorso ordinario per l’accesso al profilo di DSGA: il parere del CSPI sullo schema di decreto - magica61 : RT @cislscuola: Concorso ordinario per l’accesso al profilo di DSGA: il parere del CSPI sullo schema di decreto - Civetta46262114 : RT @cislscuola: Concorso ordinario per l’accesso al profilo di DSGA: il parere del CSPI sullo schema di decreto - ProDocente : Concorso DSGA, ecco la bozza di decreto: chi può partecipare, in cosa consisteranno le prove. SCARICA PDF - orizzontescuola : Concorso DSGA, ecco la bozza di decreto: chi può partecipare, in cosa consisteranno le prove. SCARICA PDF -