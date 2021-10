Come sta la Principessa Charlene? Le voci su una nuova operazione… (Di sabato 9 ottobre 2021) Le notizie sulle condizioni di salute della Principessa Charlene sono sempre molto frammentate e incerte. La moglie di Alberto di Monaco si trova da tempo in Sudafrica per curare una patologia, anche se nel frattempo sono cominciate a circolare voci su una sua presunta rottura con il marito (apparentemente smentite da una foto di famiglia, ndr). LEGGI ANCHE => Come sta Charlene di Monaco? Nuovo incarico per la Principessa: ecco di cosa si tratta Il sito monacomatin.mc ha rivelato che nella giornata di ieri, venerdì 8 ottobre, Charlene si sarebbe sottoposta ad una nuova operazione chirurgica in anestesia totale. Si tratta della terza operazione per la Principessa, anche se una persona dell’entourage del Palazzo ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 9 ottobre 2021) Le notizie sulle condizioni di salute dellasono sempre molto frammentate e incerte. La moglie di Alberto di Monaco si trova da tempo in Sudafrica per curare una patologia, anche se nel frattempo sono cominciate a circolaresu una sua presunta rottura con il marito (apparentemente smentite da una foto di famiglia, ndr). LEGGI ANCHE =>stadi Monaco? Nuovo incarico per la: ecco di cosa si tratta Il sito monacomatin.mc ha rivelato che nella giornata di ieri, venerdì 8 ottobre,si sarebbe sottoposta ad unaoperazione chirurgica in anestesia totale. Si tratta della terza operazione per la, anche se una persona dell’entourage del Palazzo ...

