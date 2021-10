C'è un problema con il green pass obbligatorio per lavorare (Di sabato 9 ottobre 2021) A Roma tensioni con la polizia durante una manifestazione dei 'no green pass'. Dalle Regioni l'appello al governo per estendere la durata della validità dei tamponi a 72 ... Leggi su today (Di sabato 9 ottobre 2021) A Roma tensioni con la polizia durante una manifestazione dei 'no'. Dalle Regioni l'appello al governo per estendere la durata della validità dei tamponi a 72 ...

Advertising

matteosalvinimi : Un’ora di confronto con il Presidente Draghi. Incontro molto utile: proposte e soluzioni condivise e impegno a conf… - PiazzapulitaLA7 : Bersani: 'In coalizione con Calenda? Fino a lì ho qualche problema ad arrivarci...' - La7tv : #piazzapulita Pier Luigi #Bersani: 'A me van bene tutti quelli che pensano che ci sia una destra e una sinistra, ce… - __woosung__ : @azjoto Io mi ritrovo con un problema in più, ricordarmi chi sono - jacques_jj6592 : RT @Mr_Torax: A me con chi va a letto Morisi interessa zero. Il mio problema è che a lui interessava con chi andassi a letto io. -