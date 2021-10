Basso trionfa al Due Valli e vince il suo quarto Tricolore

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Basso trionfa

Autosprint.it

Così, alla fine di un Due Valli che anche con l'asfalto asciutto si è rivelato difficile e selettivo, hanno potuto far festa sia Giandomenicocon Lorenzo Granai sia Stefano Albertini con Danilo ...Inpotete dare un'occhiata alla classifica, con Kena: Bridge of Spirits al primo posto in ... Su PS4 inveceil titolo sportivo di 2K, mentre impressionano come sempre Grand Theft Auto V e ...DAL MUGELLO – Sono due piloti a festeggiare al termine di Gara 1 del Formula Regional European Championship by Alpine: Paul Aron conquista la sua prima vittoria nella categoria dopo la pole position o ...Il suo stipendio è basso: guadagna un milione e mezzo di euro e con questa cifra si trova ad essere uno dei meno pagati al Milan. Il suo contratto coi rossoneri è ancora lungo, ma aspettare a proporre ...