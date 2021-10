Arthur: «Sono molto felice perché non sento più il dolore che avevo» (Di sabato 9 ottobre 2021) Arthur ha parlato a JTV dopo la partita amichevole disputata e vinta contro l’Alessandria in cui è tornato in campo Arthur ha parlato a JTV dopo la vittoria della Juve in amichevole contro l’Alessandria. Le parole del brasiliano che oggi è ritornato in campo dopo l’infortunio. SENSAZIONI – «Sono molto felice, ho lavorato duro per questo momento e questi primi minuti che ho sfruttato al massimo». ALESSANDRIA – «Chiaramente l’amichevole è stata utile sotto al piano fisico. E’ stata una partita più difficile di un allenamento. Per il fisico ha aiutato». RITMO DEL GIOCO – «L’obiettivo di questi primi minuti che mi ha chiesto Allegri era di giocare con l’intensità di una simile a una partita, toccare il pallone e fare gioco. Sono contento di averlo fatto». CONDIZIONE FISICA – «E’ da un mese ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021)ha parlato a JTV dopo la partita amichevole disputata e vinta contro l’Alessandria in cui è tornato in campoha parlato a JTV dopo la vittoria della Juve in amichevole contro l’Alessandria. Le parole del brasiliano che oggi è ritornato in campo dopo l’infortunio. SENSAZIONI – «, ho lavorato duro per questo momento e questi primi minuti che ho sfruttato al massimo». ALESSANDRIA – «Chiaramente l’amichevole è stata utile sotto al piano fisico. E’ stata una partita più difficile di un allenamento. Per il fisico ha aiutato». RITMO DEL GIOCO – «L’obiettivo di questi primi minuti che mi ha chiesto Allegri era di giocare con l’intensità di una simile a una partita, toccare il pallone e fare gioco.contento di averlo fatto». CONDIZIONE FISICA – «E’ da un mese ...

