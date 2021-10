VIDEO F1, GP Turchia 2021: inconveniente per Raikkonen e bottiglia tra i piedi… (Di venerdì 8 ottobre 2021) Kimi Raikkonen ha chiuso al quindicesimo posto la sua seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Turchia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ma la posizione di classifica e il secondo e 339 millesimi di distacco, non sono stati gli unici grattacapi odierni per il pilota del team Alfa Romeo. Nel corso del turno pomeridiano, infatti, l’ex campione del mondo 2007 ha dato il via al suo consueto show nel corso di un team radio, annunciando di avere acqua nelle scarpe. Il motivo? Il sistema che usa il pilota per bere, era stato posizionato male. Un inconveniente che merita una visione accurata. Ecco il VIDEO: VIDEO: LA “DISAVVENTURA” DI KIMI Raikkonen sc name=”VIDEO-sky-articolo” Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Kimiha chiuso al quindicesimo posto la sua seconda sessione di prove libere del Gran Premio di, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, ma la posizione di classifica e il secondo e 339 millesimi di distacco, non sono stati gli unici grattacapi odierni per il pilota del team Alfa Romeo. Nel corso del turno pomeridiano, infatti, l’ex campione del mondo 2007 ha dato il via al suo consueto show nel corso di un team radio, annunciando di avere acqua nelle scarpe. Il motivo? Il sistema che usa il pilota per bere, era stato posizionato male. Unche merita una visione accurata. Ecco il: LA “DISAVVENTURA” DI KIMIsc name=”-sky-articolo” Foto: Lapresse

