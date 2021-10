Tragico incidente a Roma: perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, morto 33enne (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Punto, sulla quale viaggiava e improvvisamente è finito fuori strada. Un incidente autonomo che ha avuto il peggiore degli epiloghi: il conducente, un uomo di 33 anni, è morto sul colpo. Tragedia a Roma: perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, morto 33enne E’ successo questa mattina, intorno alle 7.30, in Via di Santa Maria di Galeria, all’ altezza del civico 504. E’ qui che l’uomo, per cause in fase di accertare, ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada in una dinamica ancora tutta da verificare. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ha perso il, una Fiat Punto, sulla quale viaggiava e improvvisamente è finito. Unautonomo che ha avuto il peggiore degli epiloghi: il conducente, un uomo di 33 anni, èsul colpo. Tragedia ailE’ successo questa mattina, intorno alle 7.30, in Via di Santa Maria di Galeria, all’ altezza del civico 504. E’ qui che l’uomo, per cause in fase di accertare, ha perso iled è finitoin una dinamica ancora tutta da verificare. ...

