Torvaianica | Lungomare Tognazzi Troppi incidenti all’incrocio | petizione per avere una rotatoria

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 ottobre 2021)tra via Arno, ilUgoe la Via Litoranea che uniscea Ostia. Un incrocio pericoloso, su una strada che ha già visto molte vittime. Per questo sono state raccolte centinaia di firme affinché venga costruita unache regoli la circolazione stradale in quel punto, costringendo le auto e le moto a rallentare. Laè stata inoltrata in questi giorni al sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, al vicesindaco di Città Metropolitana e al Direttore dell’Agenzia del Demanio e verrà inviata, non appena saranno concluse le operazioni di voto, al nuovo sindaco di Roma.sulI cittadini, prevalentemente del Villaggio ...